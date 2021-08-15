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Астролог Гехман объяснила, как научиться распознавать знаки Вселенной
Общество
Астролог Гехман объяснила, как научиться распознавать знаки Вселенной
pixabay.com

Москва, 15 августа. Высшие силы посылают человеку различные знаки. Чтобы научиться их распознавать, необходимо быть очень внимательным.

Об этом рассказала медиум, экстрасенс и ведический астролог Анна Гехман. По ее словам, если научиться видеть знаки высших сил, можно открыть в себе дар ясновидения. Даже самые незначительные события в жизни могут быть сигналами из космоса.

Так, споткнуться на лестнице — дурной знак, он предостерегает о неприятном моменте и проблемах. Если же человек упал с лестницы, это сулит большие проблемы с деньгами. Если вилка упала на пол — это также плохой знак, однако если нож упал и воткнулся в землю, то нужно ожидать радостных событий в жизни.

При принятии решения нельзя смотреть на человека, который выходит из помещения, в этом случае лучше отказаться от задуманного. Если же вы в чем-то сомневаетесь и в этот момент кто-то пришел или что-то принес, то Вселенная говорит вам «да».

Астролог советует почаще прислушиваться к своему внутреннему голосу и интуиции — душа всегда знает ответ на вопрос, пишет «Пятый канал».

«Вы сами поймете, что вам нужно. Просто задайте вопрос и поверьте, он не заставит себя ждать», — сказала Гехман.

Недавно астролог Михаил Бородачев рассказал, как избавиться от страха по поводу пятницы 13-е. По его словам, людям не стоит бояться этого рокового дуэта.

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