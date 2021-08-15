Астролог Гехман объяснила, как научиться распознавать знаки Вселенной

Москва, 15 августа. Высшие силы посылают человеку различные знаки. Чтобы научиться их распознавать, необходимо быть очень внимательным.

Об этом рассказала медиум, экстрасенс и ведический астролог Анна Гехман. По ее словам, если научиться видеть знаки высших сил, можно открыть в себе дар ясновидения. Даже самые незначительные события в жизни могут быть сигналами из космоса.

Так, споткнуться на лестнице — дурной знак, он предостерегает о неприятном моменте и проблемах. Если же человек упал с лестницы, это сулит большие проблемы с деньгами. Если вилка упала на пол — это также плохой знак, однако если нож упал и воткнулся в землю, то нужно ожидать радостных событий в жизни.

При принятии решения нельзя смотреть на человека, который выходит из помещения, в этом случае лучше отказаться от задуманного. Если же вы в чем-то сомневаетесь и в этот момент кто-то пришел или что-то принес, то Вселенная говорит вам «да».

Астролог советует почаще прислушиваться к своему внутреннему голосу и интуиции — душа всегда знает ответ на вопрос, пишет «Пятый канал».

«Вы сами поймете, что вам нужно. Просто задайте вопрос и поверьте, он не заставит себя ждать», — сказала Гехман.

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