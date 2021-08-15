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Триколор из автомобилей составят на День Государственного флага в Ноябрьске
Общество
Триколор из автомобилей составят на День Государственного флага в Ноябрьске
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Ноябрьск, 15 августа. В Ноябрьске разыскивают машины красного, синего и белого цветов для флешмоба ко Дню Государственного флага.

Об этом сообщили представители культурно-спортивного комплекса «Ямал», желающие могут подать заявки до 19 августа, передает «Ямал-медиа». Такие мероприятия городу не в новинку: в прошлом году в акции «Флаг моей страны» приняли участие около 30 автомобилистов.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин прокомментировал запрет на российские гимн и флаг на Олимпиаде в Токио. По мнению политика, их отсутствие не влияет на качество выступлений российских спортсменов, информирует «Парламентская газета».

Недавно журналисты Федерального агентства новостей узнали, как правильно подобрать автосигнализацию. Такое исследование особенно актуально на фоне неутешительной статистики, согласно которой только за 2018 год в России было украдено более 21 тысячи авто. Легко посчитать, что это примерно 58 машин каждый день.

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