Москва, 15 августа. Украинская экономика будет поддерживаться за счет действующего контракта с «Газпромом», но по его истечению ее ждут большие проблемы. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Сейчас Киев имеет возможность закупать голубое топливо из Европы, но это до тех пор, пока она сотрудничает в энергетической сфере с Москвой. Как только газ пойдет через «СП-2», а контракт с «Газпромом» истечет, Украина столкнется с большими трудностями.

«Она (Украина. — Прим. ред) и так еле сводит концы с концами, а так ей понадобятся дополнительные 3 млрд в год. Где же она их возьмет? Ей столько и сейчас в долг не дают. Соответственно, необходимо каким-то образом обеспечить энергетические потребности Украины без газа», — отметил политолог.

Он вспомнил, как США и Германия предлагали Украине развивать зеленые технологии, и даже готовы выделить деньги. Однако этой суммы будет недостаточно.

«Получается, что традиционная энергетика уходит, потому что Украина не в состоянии закупать достаточные объемы газа, не в состоянии его получать откуда-то. А зеленая энергетика не приходит потому, что нет денег», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, в обозримом будущем Украина останется без денег и энергетики. Это фактически коллапс, даже того, что осталось в стране. Пострадают последние предприятия и население.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин предположил, о чем канцлер Германии Ангела Меркель будет разговаривать с президентом Владимиром Зеленским на предстоящей встрече.