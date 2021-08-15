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Волошин: ненависть украинцев к России не пройдет даже после передачи Крыма
Политика
Волошин: ненависть украинцев к России не пройдет даже после передачи Крыма
wikipedia.org  /  Aleksej Leonov/CC BY-SA 2.0

Киев, 15 августа. Некоторые украинцы продолжат ненавидеть россиян, даже если Киеву передадут Крым и Кубань.

Есть часть общества, которая ненавидит Москву «всеми фибрами души», пояснил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

«Они реально считают, что все проблемы Украины решатся, как только мы уйдем в ЕС и НАТО», — сказал политик.

При этом Россия должна исчезнуть куда-то подальше, как некий источник зла. Особенно такая точка зрения распространена на западе страны, где не только ненавидят россиян, но и боятся примирения двух стран. В частности, это касается русофобов даже из политической верхушки — например, главы МИД Дмитрия Кулебы, который недавно процитировал Махатму Ганди и отметил, что Крым вернется Украине «на четвертом этапе» знаменитого афоризма. Между тем, в стране хватает проблем: государство потратило более 80% средств, предусмотренных в бюджете на мероприятия по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, передает «Парламентская газета».

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