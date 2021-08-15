Радимов назвал причину спада в игре Дзюбы

Санкт-Петербург, 15 августа. Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов признался, что его не тревожит состояние нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы, который еще не забил ни одного гола в этом сезоне.

Радимов заявил, что спад в результативности Дзюбы был ожидаем. Бывший капитан команды из Петербурга напомнил о прошедшем чемпионате Европы и нагрузке на нападающего в прошлом сезоне. Он признался, что тревожат эти два пункта, сообщают «Известия».

Однако у Дзюбы уже был аналогичный отрезок, добавил экс-футболист. Он отметил, что нападающего тогда также критиковали. По мнению Радимова, спады бывают у всех футболистов, тем более после чемпионата Европы.

При этом руководство «Зенита» может усилить команду трансфером полузащитника сборной Чили Пабло Гальдамеса. Футболист рассмотрит предложение российского клуба, но пока не решается на переезд в Россию.