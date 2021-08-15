Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 05:01
04:57
Общество
Астролог Гехман объяснила, как научиться распознавать знаки Вселенной
04:57
Общество
Триколор из автомобилей составят на День Государственного флага в Ноябрьске
04:47
Происшествия
Взрыв газового танкера в Ливане унес жизни десяти человек
04:44
Политика
Политолог Ищенко: после 2024 года Украина останется без денег
04:38
Политика
Волошин: ненависть украинцев к России не пройдет даже после передачи Крыма
04:34
Спорт
Радимов назвал причину спада в игре Дзюбы
04:32
Общество
Инфекционист Тимаков предрек появление нового штамма коронавируса осенью
04:21
Политика
Пушков: события в Афганистане подтверждают провал восточной стратегии США
04:05
Происшествия
Сбежавший из ИВС Александр Мавриди может скрываться под двумя именами
04:03
Экономика
Цены на вторичное жилье стабилизировались в России
Все новости

Радимов назвал причину спада в игре Дзюбы
Спорт
Радимов назвал причину спада в игре Дзюбы
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Санкт-Петербург, 15 августа. Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов признался, что его не тревожит состояние нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы, который еще не забил ни одного гола в этом сезоне.

Радимов заявил, что спад в результативности Дзюбы был ожидаем. Бывший капитан команды из Петербурга напомнил о прошедшем чемпионате Европы и нагрузке на нападающего в прошлом сезоне. Он признался, что тревожат эти два пункта, сообщают «Известия».

Однако у Дзюбы уже был аналогичный отрезок, добавил экс-футболист. Он отметил, что нападающего тогда также критиковали. По мнению Радимова, спады бывают у всех футболистов, тем более после чемпионата Европы.

При этом руководство «Зенита» может усилить команду трансфером полузащитника сборной Чили Пабло Гальдамеса. Футболист рассмотрит предложение российского клуба, но пока не решается на переезд в Россию.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Радимов назвал причину спада в игре Дзюбы
футбол Зенит радимов дзюба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru