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Пушков: события в Афганистане подтверждают провал восточной стратегии США
Политика
Пушков: события в Афганистане подтверждают провал восточной стратегии США
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 15 августа. Политика Вашингтона на Ближнем и Среднем Востоке полностью провалилась. Это подтверждают события в Афганистане, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Боевики радикального движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России) быстро продвигаются по афганской территории. Под их контролем, по сведениям СМИ, находится уже 90% страны. На этом фоне американцы, по словам Пушкова, позволяют себе делать официальные заявления, что победа талибов не предопределена. Таким образом они пытаются оправдать свое бегство из Афганистана.

«Очевидна глубина провала внешней стратегии США, которые в начале 2000-ых поставили перед собой задачу «демократизации» Ближнего и Среднего Востока. Полная катастрофа и мощный удар по американской стратегии «экспорта демократии» — вот итог этого курса», — подчеркнул сенатор в своем Telegram-канале.

Разведка США недавно доложила, что Кабул скоро будет окружен. Это может произойти в течение ближайших трех суток.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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