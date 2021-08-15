Инфекционист Тимаков предрек появление нового штамма коронавируса осенью

Москва, 15 августа. Предстоящей осенью может появится новая мутация коронавируса. Об этом сообщил врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

По его словам, новые варианты вирусов в основном происходят осенью. После образования мутации перед всплеском заболеваемости должно пройти примерно 4-5 месяцев. Если же предстоящей осенью появится новый штамм коронавируса, то его воздействие начнется весной 2022 года, сказал инфекционист в интервью радио Sputnik.

Он спрогнозировал увеличение числа заболевших COVID-19 осенью, зимой эпидемиологическая обстановка в России станет стабильной, однако всплеск заражений весной зависит от новой мутации. Тимаков напомнил, что главной защитой от вируса является вакцинация, прививку необходимо сделать во избежание заболевания в сентябре.

Недавно иммунолог Владислав Жемчугов предрек рост летальных исходов из-за появления новых мутаций коронавируса.