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Инфекционист Тимаков предрек появление нового штамма коронавируса осенью
Общество
Инфекционист Тимаков предрек появление нового штамма коронавируса осенью
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 августа. Предстоящей осенью может появится новая мутация коронавируса. Об этом сообщил врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

По его словам, новые варианты вирусов в основном происходят осенью. После образования мутации перед всплеском заболеваемости должно пройти примерно 4-5 месяцев. Если же предстоящей осенью появится новый штамм коронавируса, то его воздействие начнется весной 2022 года, сказал инфекционист в интервью радио Sputnik.

Он спрогнозировал увеличение числа заболевших COVID-19 осенью, зимой эпидемиологическая обстановка в России станет стабильной, однако всплеск заражений весной зависит от новой мутации. Тимаков напомнил, что главной защитой от вируса является вакцинация, прививку необходимо сделать во избежание заболевания в сентябре.

Недавно иммунолог Владислав Жемчугов предрек рост летальных исходов из-за появления новых мутаций коронавируса.

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