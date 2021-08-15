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Сбежавший из ИВС Александр Мавриди может скрываться под двумя именами
Происшествия
Сбежавший из ИВС Александр Мавриди может скрываться под двумя именами
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Истра, 15 августа. Правоохранители заявили, что Александр Мавриди, который сбежал из ИВС в Истре, может скрываться под двумя именами.

Сайт МВД опубликовал розыскную карточку Мавриди. В этом документе сказано, что сбежавший может скрываться под именами: Прудников Александр Анатольевич и Авилов Александр Николаевич.

Мавриди обвиняется в убийстве Владимира Маругова, который был владельцем «Мясной империи». Полицейские просят россиян помочь в поиске злоумышленника. Вознаграждение за информацию о каждом из разыскиваемых составляет 1 миллион рублей.

Недавно полицейские задержали третьего из пяти заключенных, которые сбежали из ИВС Истры. Информацией об этом поделился RT.

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ивс истра мавриди
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