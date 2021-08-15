Цены на вторичное жилье стабилизировались в России

Москва, 15 августа. Средняя стоимость жилья на вторичном рынке стагнирует почти во всех крупных российских городах, кроме Краснодара, собственникам приходится идти навстречу покупателям.

После резкого повышение цен в прошлом году снизилась активность потенциальных покупателей, многие из которых решили отказаться от приобретения квартиры. В 16 крупнейших городах России стоимость «квадрата» составила в августе 91,2 тысячи рублей, сообщает «Комммерсантъ». Это больше июльского показателя на 0,91% и показателя аналогичного периода прошлого года на 16%.

По данным компании «Этажи», по России средняя цена квадратного метра вторичного жилья в августе составляет 74,9 тысячи рублей, что на 0,4% больше, чем месяцем ранее. По сравнению с августом прошлого года цена выросла на 16,4%.

Ранее директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила, что на рынке жилой недвижимости России наблюдаются признаки перегрева. Представитель регулятора уточнила, что за год рост цен на жилье в России составил 20,6%.