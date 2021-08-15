Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 05:01
04:57
Общество
Астролог Гехман объяснила, как научиться распознавать знаки Вселенной
04:57
Общество
Триколор из автомобилей составят на День Государственного флага в Ноябрьске
04:47
Происшествия
Взрыв газового танкера в Ливане унес жизни десяти человек
04:44
Политика
Политолог Ищенко: после 2024 года Украина останется без денег
04:38
Политика
Волошин: ненависть украинцев к России не пройдет даже после передачи Крыма
04:34
Спорт
Радимов назвал причину спада в игре Дзюбы
04:32
Общество
Инфекционист Тимаков предрек появление нового штамма коронавируса осенью
04:21
Политика
Пушков: события в Афганистане подтверждают провал восточной стратегии США
04:05
Происшествия
Сбежавший из ИВС Александр Мавриди может скрываться под двумя именами
04:03
Экономика
Цены на вторичное жилье стабилизировались в России
Все новости

Политолог Ордуханян указал на личностный распад Зеленского

  /   Обновлено: 15 августа 2021 03:54
Политика
Политолог Ордуханян указал на личностный распад Зеленского
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 августа. Последние интервью президента Украины Владимира Зеленского показывают, что он привел себя к личностному распаду. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Украинский лидер ведет агрессивную политику в отношении «Северного потока — 2». Однако эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что все его попытки нерезультативны.

«Зеленский напоминает персонажа Николая Васильевича Гоголя. Это вдова, которая сама себя высекла. Каждый раз, когда господин Зеленский хватается за кнут, он высекает сам себя. Я, если честно, беспокоюсь об этом человеке. Я смотрел его последние интервью. Мне кажется, человек постепенно идет к полному распаду как личность. Я думаю, что он закончит жизнь самоубийством», — отметил политолог.

Политолог Ордуханян указал на личностный распад Зеленского
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом Канале

Он добавил, что политик совершил разительное падение. Он был любимчиком Украины и России. Он был потрясающий комик, но низвергает себя до уровня ненавидимого всеми человека.

«Я думаю, что его мимика, его жесты показывают, что человек близок к самоубийству. Я хочу, чтобы его окружение следило. Этот человек просто на грани срыва. Потому что все, что он делал сейчас... Во-первых, он разрушил свою карьеру как артиста, потому что он не будет восприниматься так никогда, а новую он не построил. Этот человек сейчас в полной прострации», — заключил Ордуханян.

По его мнению, украинский президент в полной мере ощутит кризис среднего возраста. Однако, как считает эксперт, он заслуживает всего, но не того, чтобы вот так закончить свою карьеру.

Ранее известный украинский политолог Михаил Погребинский в интервью для Федерального агентства новостей заявил, что Зеленский сумеет справиться с националистами, обвиняющими его в «капитуляции».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Ордуханян указал на личностный распад Зеленского
украина зеленский ордуханян
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru