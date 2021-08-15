Москва, 15 августа. Последние интервью президента Украины Владимира Зеленского показывают, что он привел себя к личностному распаду. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Украинский лидер ведет агрессивную политику в отношении «Северного потока — 2». Однако эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что все его попытки нерезультативны.

«Зеленский напоминает персонажа Николая Васильевича Гоголя. Это вдова, которая сама себя высекла. Каждый раз, когда господин Зеленский хватается за кнут, он высекает сам себя. Я, если честно, беспокоюсь об этом человеке. Я смотрел его последние интервью. Мне кажется, человек постепенно идет к полному распаду как личность. Я думаю, что он закончит жизнь самоубийством», — отметил политолог.

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Он добавил, что политик совершил разительное падение. Он был любимчиком Украины и России. Он был потрясающий комик, но низвергает себя до уровня ненавидимого всеми человека.

«Я думаю, что его мимика, его жесты показывают, что человек близок к самоубийству. Я хочу, чтобы его окружение следило. Этот человек просто на грани срыва. Потому что все, что он делал сейчас... Во-первых, он разрушил свою карьеру как артиста, потому что он не будет восприниматься так никогда, а новую он не построил. Этот человек сейчас в полной прострации», — заключил Ордуханян.

По его мнению, украинский президент в полной мере ощутит кризис среднего возраста. Однако, как считает эксперт, он заслуживает всего, но не того, чтобы вот так закончить свою карьеру.

Ранее известный украинский политолог Михаил Погребинский в интервью для Федерального агентства новостей заявил, что Зеленский сумеет справиться с националистами, обвиняющими его в «капитуляции».