Народные песни могут помочь в борьбе с последствиями коронавируса

Москва, 15 августа. Перенесшим COVID-19 пациентам, которые столкнулись с неприятными последствиями, посоветовали петь протяжные народные песни.

Это станет восстановлением угнетенных болезнью легких. Также таким пациентам необходимо наладить режим сна и бодрствования, принимать витамин D и делать физические спортивные упражнения, рассказал руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова в беседе с РИА Новости.

Петь нужно громко и в неудобной тональности. Для укрепления легких можно употреблять жирные сорта рыбы, а также сало, информирует «Парламентская газета». Нужно помнить, что взрослый человек справляется с постковидным синдромом хуже, чем ребенок.