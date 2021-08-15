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Народные песни могут помочь в борьбе с последствиями коронавируса
Общество
Народные песни могут помочь в борьбе с последствиями коронавируса
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Москва, 15 августа. Перенесшим COVID-19 пациентам, которые столкнулись с неприятными последствиями, посоветовали петь протяжные народные песни.

Это станет восстановлением угнетенных болезнью легких. Также таким пациентам необходимо наладить режим сна и бодрствования, принимать витамин D и делать физические спортивные упражнения, рассказал руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова в беседе с РИА Новости.

Петь нужно громко и в неудобной тональности. Для укрепления легких можно употреблять жирные сорта рыбы, а также сало, информирует «Парламентская газета». Нужно помнить, что взрослый человек справляется с постковидным синдромом хуже, чем ребенок.

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