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Радимов предсказал попадание Ерохина в сборную России
Спорт
Радимов предсказал попадание Ерохина в сборную России
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 15 августа. Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов признался, что его не удивит вызов полузащитника сине-бело-голубых Александра Ерохина в сборную России.

Радимов отметил, что Ерохин в последнем сезоне постоянно имел место в составе «Зенита» или выходил на замены. По словам бывшего капитана петербуржцев, полузащитник не прекратил тренироваться, доказывал собственный уровень и продолжает это делать в матчах. Он напомнил, что Ерохин забил гол в игре с «Краснодаром», хотя оппонент был серьезным, передают «Известия».

По мнению бывшего футболиста, Ерохин забивает крепким клубам и помогает «Зениту». Даже находясь на скамейке запасных, футболисту все воздастся при усердной работе, добавил Радимов.

Компанию Ерохину в полузащите «Зенита» составит Клаудиньо. Бразилец недавно подписал долгосрочное соглашение с командой из Санкт-Петербурга.

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