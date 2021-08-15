Юрист Редин перечислил запретные фразы в беседе с мошенниками

Москва, 15 августа. Юрист Егор Редин заявил, что лучшим способом обезопасить себя является избежание беседы со злоумышленниками.

Специалист отметил, что во время беседы с мошенниками нужно воздержаться от слов «да» и «нет». Также не стоит называть никакие цифры, потому что голос человека могут записать. Если мошенник знает о жертве личную информацию и имеет запись, то он способен использовать эти данные во время звонка в банк, автоответчик которого может распознать голос, передает агентство «Прайм».

Эксперт также рекомендует никогда не называть злоумышленникам срок действия карты и защитный код. Эти данные мошенники могут узнать только от самого человека.

Мошенники при этом способны похитить банковский пароль через историю браузера. Кража может состояться во время заполнения форм на фишинговых сайтах, в переписке и при небрежном хранении пароля.