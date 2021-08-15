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Политолог Ордуханян: администрация Байдена недовольна Зеленским
Политика
Политолог Ордуханян: администрация Байдена недовольна Зеленским
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 августа. Правительство США недовольно действиями президента Украины Владимира Зеленского и всячески это показывает. Об этом сообщил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

В интервью для YouTube-канала «Украина.ру» эксперт обсудил предстоящую встречу глав Украины и Соединенных Штатов. Он считает, что она носит исключительно демонстративный характер.

«Есть три оценочные характеристики (внешнеполитического курса) того или иного политического деятеля или страны в целом. Есть положительные (одобряем), есть отрицательные (негативные) и есть безразличие. Украина сейчас дошла до уровня безразличия. Она очень быстро скатилась от одобрения к негативу, когда приходилось приезжать, снимать прокурора, а сейчас это просто безразличие», — отметил политолог.

Он добавил, что встречи Киева и Вашингтона носят демонстративный характер. Во время поездки Зеленского в США ему не достанется даже утешительный приз. В данный момент от Украины для Соединенных Штатов больше негативной повестки, а положительная только одна — русофобия.

Ранее бывший посол Украины Валерий Чалый заявил, что президенту Зеленскому не следует разговаривать с американским коллегой Джо Байденом «на повышенных тонах».

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