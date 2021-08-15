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Вильфанд назвал города, которым угрожают наводнения
Общество
Вильфанд назвал города, которым угрожают наводнения
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 15 августа. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что города, которые расположены у низовья горных рек, больше остальных страдают от страшных погодных явлений.

Синоптик во время разговора с РИА Новости подчеркнул, что крайне тяжело прогнозировать опасные явления, которые связаны с взрывной конвекцией, приводящей к активным осадкам и сильному ветру. По словам Вильфанда, сильные осадки становятся причиной повышения уровня воды в реках, что приводит к подтоплению населенных пунктов и проблемам в низовьях рек, которые расположены в городах Приморья.

Вильфанд подчеркнул, что в Анапе, Сочи и Крыму наблюдаются самые большие последствия страшных погодных явлений. По его мнению, сложность предсказывания на Кавказе связана с большим числом рек и сложным рельефом.

Метеоролог также недавно сообщил об опасной погоде в нескольких российских регионах. Вильфанд спрогнозировал ливни и град в Крыму и Сочи, сообщает RT.

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