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Россиянин отсудил 500 тыс. рублей у автосалона за навязанную услугу

  /   Обновлено: 15 августа 2021 02:56
Общество
Россиянин отсудил 500 тыс. рублей у автосалона за навязанную услугу
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Каменск-Уральский, 15 августа. Суд обязал выплатить автосалон полмиллиона рублей жителю Каменска-Уральского за навязанную услугу.

Об этом рассказал юрист, который помогал мужчине в получении денег, в интервью KU66. По его словам, навязанная автосалоном услуга оказалась пустой и ненужной для потребителя. Она обошлась водителю в 160 тыс. руб.

Россиянин подавал претензию руководству автосалона, однако там не отреагировали на жалобы клиенты. Тогда мужчина обратился в суд и выиграл дело о взыскании 500 тыс. рублей. Компания не дала комментарий по этому поводу.

Недавно, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который пострадал в драке с Мамаевым и Кокориным, отсудил у футболистов 200 тыс. руб., передает RT.

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суд автосалон услуга
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