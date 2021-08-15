Россиянин отсудил 500 тыс. рублей у автосалона за навязанную услугу

Каменск-Уральский, 15 августа. Суд обязал выплатить автосалон полмиллиона рублей жителю Каменска-Уральского за навязанную услугу.

Об этом рассказал юрист, который помогал мужчине в получении денег, в интервью KU66. По его словам, навязанная автосалоном услуга оказалась пустой и ненужной для потребителя. Она обошлась водителю в 160 тыс. руб.

Россиянин подавал претензию руководству автосалона, однако там не отреагировали на жалобы клиенты. Тогда мужчина обратился в суд и выиграл дело о взыскании 500 тыс. рублей. Компания не дала комментарий по этому поводу.

Недавно, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который пострадал в драке с Мамаевым и Кокориным, отсудил у футболистов 200 тыс. руб., передает RT.