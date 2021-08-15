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Финансовый магазин на диване поможет россиянам перекредитоваться
Политика
Финансовый магазин на диване поможет россиянам перекредитоваться
pixabay.com

Москва, 15 августа. Маркетплейс Банка России позволит активным заемщикам оформить кредит без необходимости выходить из дома. Об этом рассказал доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

Ранее был запущен сервис по выдаче потребительских кредитов, разработанный Банком России. Сделку можно оформить онлайн без необходимости приходить в отделение банка.

Домащенко в беседе с «Известиями» отметил, что сервис был подготовлен для удобства активных потребителей кредитных продуктов. В частности, он может быть полезен заемщикам, которые ранее уже перекредитовывались. Клиенты с единичными случаями кредитования не будут использовать маркетплейс, полагает эксперт.

Финансовый «магазин на диване» станет стимулом для конкуренции между банками. Кредитные учреждения с небольшими бюджетами на персонал и рекламу могут стать бенефициарами запуска маркетплейса, заявил Домащенко.

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