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Диетолог назвала подрывающие семейный бюджет продукты
Общество
Диетолог назвала подрывающие семейный бюджет продукты
pixabay.com

Москва, 15 августа. Диетолог, врач-эндокринолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Белорусской Анна Кривошеева объяснила, как бюджет подрывают привычные продукты.

По словам специалиста, в мире ежегодно около трети продуктов выбрасывается. Примерно 20% еды тратится впустую, сообщила агентству «Прайм» Кривошеева. Одним из факторов, который способствует покупке ненужной еды, врач назвала поход в магазин на пустой желудок.

На покупки могут оказать влияние рекламные акции. Это хороший способ сэкономить, но такое количество продуктов, скорее всего, будет избыточным. Часто лишними бывают повседневные продукты. Снеки и полуфабрикаты высококалорийны, но «содержат минимальное количество питательных веществ», отмечает врач-эндокринолог. Кроме того, сомнительной диетолог назвала покупку дорогих ингредиентов, которые используются только раз. Их остатки часто оказываются в мусорном ведре.

Еда портится и в результате неправильного хранения, слишком больших порций, доставки еды или спонтанных обедов в ресторане. Чтобы не делать пищевых отходов, специалист советует подготовить план питания. Это поможет определить необходимые ингредиенты и позволит сэкономить, сократив количество отходов.

Ранее диетологи объяснили, почему вредно пить жидкость во время еды. Это может привести к нарушению пищеварения и обмена веществ, считают специалисты.

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