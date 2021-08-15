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Тренер Лосев назвал лучший стиль плавания для быстрого похудения
Общество
Тренер Лосев назвал лучший стиль плавания для быстрого похудения
pixabay.com/

Москва, 15 августа. Плавание подойдет для похудения так же, как и другие тренажеры и виды спорта.

Эффективнее всего для сжигания калорий плавать меньше по времени, но часто. В среднем за час плавания сжигается около 400-600 килокалорий. При плавании баттерфляем расходуется больше всего энергии. Об этом рассказал специалист по физической подготовке, сооснователь компании Sport in Travel, основатель спортивной команды пловцов и триатлетов Alpha Tri Team Антон Лосев, информирует радио Sputnik.

Для плавания с целью похудения лучше всего подойдет бассейн, так как в нем есть дорожки, по которым можно тренироваться без сильного отвлечения на другие факторы. Пресная вода также будет дополнительной нагрузкой, отметил тренер.

Растительная диета снижает риск развития болезней сердца на 25%. Ученые рекомендуют питаться преимущественно фруктами и овощи, а также дополнять рацион рыбой, яйцами, мясом, которое не подвергалось обжарке.

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