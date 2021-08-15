Число жертв наводнений в Турции увеличилось до 58

Стамбул, 15 августа. Наводнения в Турции унесли жизни 58 человек. Президент страны Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия три провинции.

Информация об этом стала известна из правительственного управления по чрезвычайным ситуациям. В Кастамону жертвами наводнений стали 48 человек, в Синопе погибли девять, в Бартыне — один. В республике продолжаются поисково-спасательные операции, в них принимают участие более 4,6 тыс. человек.

После лесных пожаров, которые поражают Турцию с конца июля, в стране началось еще одно стихийное бедствие — наводнение. Федеральное агентство новостей представило подкаст, в котором рассказывается, как страна переживает природные катаклизмы.