Манеру приветствовать и прощаться обнаружили у бонобо и шимпанзе

Москва, 15 августа. Некоторые виды обезьян используют сигналы для обозначения начала и конца социальных взаимодействий.

К такому выводу пришли биологи из международной группы ученых. По их мнению, открытие свидетельствует, что такая модель поведения в начале и по завершении контакта характерна и для общего предка человека и шимпанзе, передает iScience.

Специалисты отметили, что совместные обязательства возникают не только из чувства долга, но и при взаимной договоренности их выполнить, и манера здороваться и прощаться как договоренность о диалоге является ярким примером этого мнения. При этом 90% наблюдаемых бонобо и 69% шимпанзе «приветствовали» друг друга, «прощались» же 92% бонобо и 86% шимпанзе. Для этих ритуалов они выбрали пожатия рук и соприкосновения лбами.

Недавно исследователи Штутгартского университета в Германии объяснили, почему человек никогда не сможет бегать быстрее некоторых животных. Согласно их теории, для такой же скорости нужно иметь тело, расположенное параллельно земле. Сделали еще одно удивительное открытие и американские эксперты, обнаружившие в бетоне бактерии, информирует «Парламентская газета».