Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 01:59
01:56
Наука
Манеру приветствовать и прощаться обнаружили у бонобо и шимпанзе
01:55
Технологии
Американские ученые нашли новое применение черному фосфору
01:55
Шоу-бизнес
Бывшего мужа Бородиной объявили в международный розыск
01:39
Происшествия
Больше 50 человек пострадали в аварии с автобусом в штате Нью-Йорк
01:28
Происшествия
Количество погибших во время землетрясения в Гаити увеличилось до 304
01:27
Происшествия
Националисты избили журналиста после акции у офиса Зеленского в Киеве
01:23
Общество
Назван способ проверки правильности размера будущей пенсии
01:10
Политика
Политолог Ордуханян объяснил причины русофобии на Украине
01:08
Общество
Названы пять популярных заблуждений о моторном масле
01:00
Общество
Топ-3 завтрака, чтобы не тянуться за конфетой: советы диетолога Натальи Кругловой
Все новости

Американские ученые нашли новое применение черному фосфору
Технологии
Американские ученые нашли новое применение черному фосфору
pixabay.com

Беркли, 15 августа. Черный фосфор способен стать основой новой электроники. Открытие сделали ученые Калифорнийского университета в американском городе Беркли.

Они провели исследование, в котором продемонстрировали силу разных типов воздействия на черный фосфор. Он обладает рядом интересных свойств — его запрещенная зона может изменяться в больших размерах при сжатии, изгибе или растяжке.

Результаты экспериментов показали, что черный фосфор может стать главным принципом для производства светодиодов и фотодиодов. Такие устройства будут иметь возможность перестраиваться на целый спектр излучения. Таким образом, черный фосфор способен быть основой новой электроники.

Недавно самарские ученые разработали трехмерную систему психодиагностики с элементами искусственного интеллекта. Психолог Черепанова оценила новшество, передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Американские ученые нашли новое применение черному фосфору
электроника фосфор светодиод
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru