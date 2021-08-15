Американские ученые нашли новое применение черному фосфору

Беркли, 15 августа. Черный фосфор способен стать основой новой электроники. Открытие сделали ученые Калифорнийского университета в американском городе Беркли.

Они провели исследование, в котором продемонстрировали силу разных типов воздействия на черный фосфор. Он обладает рядом интересных свойств — его запрещенная зона может изменяться в больших размерах при сжатии, изгибе или растяжке.

Результаты экспериментов показали, что черный фосфор может стать главным принципом для производства светодиодов и фотодиодов. Такие устройства будут иметь возможность перестраиваться на целый спектр излучения. Таким образом, черный фосфор способен быть основой новой электроники.

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