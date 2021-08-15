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Бывшего мужа Бородиной объявили в международный розыск
Шоу-бизнес
Бывшего мужа Бородиной объявили в международный розыск
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 15 августа. Первого мужа телеведущей Ксении Бородиной бизнесмена Юрия Будагова объявили в международный розыск за мошенничество в банковской сфере.

Интерпол ищет бизнесмена с июня 2021 года, заочно его арестовали 12 августа. Однако сложные отношения с законом у предпринимателя начались еще в 2019 году, спустя несколько лет после расставания со звездной супругой — пара состояла в отношениях с 2008 по 2011 год, передает «Московский комсомолец». По данным издания, разыскиваемый может скрываться в Великобритании.

Недавно Бородина развелась и со своим вторым мужем, Курбаном Омаровым. Супруги оформили развод 6 августа, и недавно телеведущая посоветовала хейтерам следить за своей жизнью, а не лезть в чужие отношения.

Несмотря на то, что поиски Будагова пока не увенчались успехом, недавно правоохранители задержали третьего сбежавшего из ИВС в Истре. Мужчина сам пришел сдаваться в полицию, информирует «Парламентская газета».

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