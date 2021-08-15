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Больше 50 человек пострадали в аварии с автобусом в штате Нью-Йорк

  /   Обновлено: 15 августа 2021 01:39
Происшествия
Больше 50 человек пострадали в аварии с автобусом в штате Нью-Йорк
Global Look Press  /  Steve Sanchez / Keystone Press Agency

Олбани, 15 августа. Более 50 американцев пострадали при ДТП с автобусом в субботу на дороге в штате Нью-Йорк. Соответствующей информацией поделились местные власти.

Медики госпитализировали всех пострадавших в аварии. Автобус ехал в район Ниагарского водопада. Сейчас неизвестно, какая компания владеет этим транспортным средством. По информации врачей, среди пассажиров находились дети. Специалистам предстоит узнать детали и причины происшествия.

Авария с участием автобуса недавно произошла под Владимиром. Туристическое транспортное средство столкнулось с грузовиком. В результате ДТП 22 человека получили разные травмы.

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