Больше 50 человек пострадали в аварии с автобусом в штате Нью-Йорк

Олбани, 15 августа. Более 50 американцев пострадали при ДТП с автобусом в субботу на дороге в штате Нью-Йорк. Соответствующей информацией поделились местные власти.

Медики госпитализировали всех пострадавших в аварии. Автобус ехал в район Ниагарского водопада. Сейчас неизвестно, какая компания владеет этим транспортным средством. По информации врачей, среди пассажиров находились дети. Специалистам предстоит узнать детали и причины происшествия.

Авария с участием автобуса недавно произошла под Владимиром. Туристическое транспортное средство столкнулось с грузовиком. В результате ДТП 22 человека получили разные травмы.