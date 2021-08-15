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Националисты избили журналиста после акции у офиса Зеленского в Киеве

  /   Обновлено: 15 августа 2021 01:27
Происшествия
Националисты избили журналиста после акции у офиса Зеленского в Киеве
Федеральное агентство новостей  /  Петр Александров

Киев, 15 августа. Националисты избили корреспондента украинского портала «Буквы» Александра Кружельного около офиса президента Владимира Зеленского в Киеве, сообщили местные СМИ.

Во время митинга к журналисту подошел неизвестный в балаклаве, поинтересовался, что тот делает, и убеждал уйти «в императивной форме». Кружельный попытался ретироваться, но «не успел пройти и метров сто», как его догнал «какой-то парень».

Незнакомец попросил удалить снимки, вскоре подошли другие молодые люди, требовавшие уничтожения фотофактов. Журналист показал удостоверение, но это не подействовало. Кружельного назвали «леваком» и начали бить. В результаты нападения мужчина получил «многочисленные синяки, царапины, ссадины».

Ранее пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что у офиса президента проходят столкновения с силовиками. Украинские националисты забросали правоохранителей дымовыми шашками.

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