Националисты избили журналиста после акции у офиса Зеленского в Киеве

Киев, 15 августа. Националисты избили корреспондента украинского портала «Буквы» Александра Кружельного около офиса президента Владимира Зеленского в Киеве, сообщили местные СМИ.

Во время митинга к журналисту подошел неизвестный в балаклаве, поинтересовался, что тот делает, и убеждал уйти «в императивной форме». Кружельный попытался ретироваться, но «не успел пройти и метров сто», как его догнал «какой-то парень».

Незнакомец попросил удалить снимки, вскоре подошли другие молодые люди, требовавшие уничтожения фотофактов. Журналист показал удостоверение, но это не подействовало. Кружельного назвали «леваком» и начали бить. В результаты нападения мужчина получил «многочисленные синяки, царапины, ссадины».

Ранее пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что у офиса президента проходят столкновения с силовиками. Украинские националисты забросали правоохранителей дымовыми шашками.