Количество погибших во время землетрясения в Гаити увеличилось до 304

Порт-о-Пренс, 15 августа. Количество погибших в результате землетрясения в Гаити увеличилось до 304.

Соответствующей информацией поделились спасатели. Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Гаити. Эпицентр сейсмологической активности расположился в 125 километрах от столицы Порт-о-Пренс. Ранее было известно лишь о 227 пострадавших.

Больше всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Там в результате землетрясения были разрушены больницы. Во время этого происшествия скончался бывший сенатор Гаити Габриэль Фортюне.