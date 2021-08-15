Назван способ проверки правильности размера будущей пенсии

Москва, 15 августа. Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что проверить размер будущей пенсии можно на портале «Госуслуги» или на сайте ПФР.

Мужчины от 45 лет и женщины от 40 лет с 2022 года будут раз в три года получать сведения о состоянии пенсионного счета, накопленного стажа и предварительном размере страховой пенсии. Данные придут в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Гражданин может подать заявление об их исправлении, если обнаружит какие-то ошибки. Для этого нужно будет приложить соответствующие документы.

Финогенова в беседе с «Праймом» отмечает, что размер начисленного до 2015 года индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) можно запросить в личном кабинете на сайте ПФР. Он может быть увеличен на размер повышающего коэффициента, если обратиться за пенсией не сразу.