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Политолог Ордуханян объяснил причины русофобии на Украине

  /   Обновлено: 15 августа 2021 01:10
Политика
Политолог Ордуханян объяснил причины русофобии на Украине
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Москва, 15 августа. Проблема русофобии на Украине появилась с момента ее независимости и созревала долгие годы, поскольку Россия не отвечала на это. Об этом заявил политолог Рафаэль Ордуханян.

Эксперт дал интервью для YouTube-канала «Украина.ру», в котором обсудил такую распространяющуюся проблему как русофобия. По его мнению, это заразная болезнь, с которой нужно бороться. Киев подхватил ее фактически с момента распада СССР.

«Симптомы начинались давно. Вышла книга Кучмы «Украина — это не Россия», и мы промолчали. Все нормально, скидки на газ шли, как были, так они и есть. Потом стали выступления, потом переписывания истории», — подчеркнул политолог-американист.

Он добавил, что на Украине произошла череда упущений, в которых Россия относилась ко всему с пониманием. Ордуханян считает, что Москве стоило реагировать на подобные знаки, вести последовательную политику.

«Когда вы сидите с друзьями допоздна, а ребенка послали спать, а он высовывается и смотрит. Ему же интересно со взрослыми. Он делает первый шаг из-за двери и смотрит, как происходит ситуация. Видит, замечания нет. Еще, пожалуйста, шаг, и еще шаг. И вдруг вы видите, что он около вас крутится, не спит. Вы его тогда шлепаете, он бежит обратно, плачет. А надо было, когда он высовывался, сказать:"Спать, и чтобы я тебя больше не видел»», — привел аналогию эксперт.

Ранее специальный корреспондент Федерального агентства новостей Альгис Микульскис обсудил внутреннюю русофобию в РФ.

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