Названы пять популярных заблуждений о моторном масле

Москва, 15 августа. Автоэксперты назвали пять распространенных мифов о моторном масле и перечислили ошибки, которые допускают водители при его замене.

Специалисты развеяли миф о том, что масло можно реже менять, если мало ездить на автомобиле. Если машина стоит больше, чем используется, моторное масло в большинстве случаев теряет свойства быстрее, так как к нему обеспечен доступ кислорода. Это приводит к образованию осадка и отложений.

Миф о том, что моторные масла нельзя смешивать, также верен не всегда. Все современные лубриканты проходят тест на совместимость с моделями конкурентов в процессе сертификации, сообщает «Российская газета». Смешение допустимо, но нужно ориентироваться на допуски, предупредили автоэксперты.

Специалисты отмечают, что не всегда можно определить состояние моторного масла по виду и запаху, как гласит расхожее мнение. Специалисты советуют ориентироваться не на внешний вид, а на данные производителем рекомендации.

Превышать допустимый регламентом пробег при эксплуатации моторного масла эксперты рекомендуют не более чем на две-три тысячи километров. В противном случае водителя ждут серьезные проблемы, вплоть до капремонта двигателя.

Кроме того, эксперты развенчали миф о том, что полезно ездить с минимальным уровнем моторного масла. Это ускорит износ двигателя, вырастет рабочая температура, могут проявиться посторонние звуки.

Ранее автоэксперты назвали оптимальную частоту замены масла в машине. Проводить эту процедуру необходимо в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.