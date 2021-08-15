Бэнкси презентовал десять новых граффити на восточном побережье Англии

Лондон, 15 августа. Уличный художник Бэнкси презентовал десять новых работ, которые были нарисованы на восточном побережье Англии.

Художник устроил презентацию своих новых граффити в личном Instagram. Новые граффити ранее были замечены в Грейт-Ярмуте, Горлстоне, Лоустофте и Олтон-Броде. Бэнкси подтвердил авторство этих работ, показав в ролике, который имеет название A Great British Spraycation.

Бэнкси в Грейт-Ярмуте создал музыканта с аккордеоном. Эту композицию дополнила танцующая пара. В Горлстоне художник нарисовал автомат с игрушками, который находится над скамейкой на железнодорожной станции. В Лоустофте появился ребенок, держащий лом. В этом городе еще появилась крыса с бокалом, которая лежит в шезлонге.

Большая чайка была изображена в Олтон-Броде. В других граффити Бэнкси изобразил маленькую конюшню, троих детей в лодке и раков-отшельников. Художник также положил мороженое в руку статуи в Кингс-Линн.

Творчество Бэнкси недавно оценил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Он назвал уличного художника коммерческим проектом, передает RT.