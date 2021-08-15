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Бэнкси презентовал десять новых граффити на восточном побережье Англии
Общество
Бэнкси презентовал десять новых граффити на восточном побережье Англии
ИА «Политика Сегодня»  /  Мария Владимировна

Лондон, 15 августа. Уличный художник Бэнкси презентовал десять новых работ, которые были нарисованы на восточном побережье Англии.

Художник устроил презентацию своих новых граффити в личном Instagram. Новые граффити ранее были замечены в Грейт-Ярмуте, Горлстоне, Лоустофте и Олтон-Броде. Бэнкси подтвердил авторство этих работ, показав в ролике, который имеет название A Great British Spraycation.

Бэнкси в Грейт-Ярмуте создал музыканта с аккордеоном. Эту композицию дополнила танцующая пара. В Горлстоне художник нарисовал автомат с игрушками, который находится над скамейкой на железнодорожной станции. В Лоустофте появился ребенок, держащий лом. В этом городе еще появилась крыса с бокалом, которая лежит в шезлонге.

Большая чайка была изображена в Олтон-Броде. В других граффити Бэнкси изобразил маленькую конюшню, троих детей в лодке и раков-отшельников. Художник также положил мороженое в руку статуи в Кингс-Линн.

Творчество Бэнкси недавно оценил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Он назвал уличного художника коммерческим проектом, передает RT.

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Бэнкси картины граффити
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