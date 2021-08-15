Глава Кубани рассказал о жертвах крушения самолета Бе-200

Краснодар, 15 августа. Жертвами крушения самолета Бе-200 в Турции стали восемь человек. Трое из них были жителями Краснодарского края.

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его словам, погибшие военнослужащие спасали жизни людей, вели борьбу с пожарами и были участниками важной гуманитарной миссии. Глава региона также выразил соболезнования родным и близким жертв крушения.

Недавно в Турции разбился российский самолет Бе-200 Министерства обороны России. Воздушное судно помогало в борьбе с пожарами в стране. На борту находились восемь человек — все они погибли, передает RT.