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Глава Кубани рассказал о жертвах крушения самолета Бе-200
Происшествия
Глава Кубани рассказал о жертвах крушения самолета Бе-200
pixabay.com

Краснодар, 15 августа. Жертвами крушения самолета Бе-200 в Турции стали восемь человек. Трое из них были жителями Краснодарского края.

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его словам, погибшие военнослужащие спасали жизни людей, вели борьбу с пожарами и были участниками важной гуманитарной миссии. Глава региона также выразил соболезнования родным и близким жертв крушения.

Недавно в Турции разбился российский самолет Бе-200 Министерства обороны России. Воздушное судно помогало в борьбе с пожарами в стране. На борту находились восемь человек — все они погибли, передает RT.

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турция крушение бе-200
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