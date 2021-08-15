Great Wall презентовал новый пикап Poer

Пекин, 15 августа. Китайская марка Great Wall презентовала новый пикап Poer.

Новый Poer выглядит внушительно, однако его официальная грузоподъемность составляет только 375 килограмм. При этом пикап выглядит так, будто может доставлять кирпичи в гору, передают «Известия».

Автомобиль имеет внушительные габариты, мощную раму, торсы спереди и рессоры сзади. В эту машину можно грузить и тонну. Создатели пошли на ухищрения с документами, чтобы не попасть под ограничение для пикапов. Однако неизвестно, как поломка машины с весом больше заявленного повлияет на гарантию. Представители китайской марки заявили лишь, что Poer не сломается.

Недавно Pininfarina организовала презентацию серийного гиперкара Battista. Стоимость этой машины составляет около 172,6 миллиона рублей.