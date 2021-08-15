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Хакеры атакуют россиян в мобильных играх
Общество
Хакеры атакуют россиян в мобильных играх
unsplash.com  /  NordWood Themes

Москва, 15 августа. Газета «Известия» рассказала о защите от хакерских атак в мобильных играх.

Российский рынок мобильных игр в первую половину года попал в топ-5 стран мира по объему загрузок. Вслед за ростом спроса идут и хакеры: злоумышленники могут взламывать игры, чтобы получать награды. Также кибермошенники в играх с регистрацией охотятся за личными данными игроков.

Panda Security отмечает, что среди актуальных проблем геймеров можно назвать вредоносное ПО для криптоджекинга. Речь идет об использовании умных устройств без ведома владельцев с целью скрытой добычи криптовалют. Лучшим способом избежать это является отказ от использования пиратских программ, информируют «Известия».

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