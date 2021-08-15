Запрет экспорта гречки могут продлить в России

Москва, 15 августа. Гречка подорожала в России с начала года по 9 августа более чем на 10%, по данным Росстата, цена за килограмм составила 87,1 рубля.

Правительство может продлить запрет на экспорт гречки и гречихи после 31 августа, заявили в Минсельхозе РФ. Аналитики считают это целесообразным, хотя запрет и невыгоден производителям сообщает газета «Известия».

Эксперты не исключают, что цены на гречку вырастут в случае отмены ограничений. Если этого не произойдет, в этом году взрывного роста цен на гречку уже не будет, отмечает издание.