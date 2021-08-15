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Запрет экспорта гречки могут продлить в России

  /   Обновлено: 15 августа 2021 00:22
Экономика
Запрет экспорта гречки могут продлить в России
pixabay.com

Москва, 15 августа. Гречка подорожала в России с начала года по 9 августа более чем на 10%, по данным Росстата, цена за килограмм составила 87,1 рубля.

Правительство может продлить запрет на экспорт гречки и гречихи после 31 августа, заявили в Минсельхозе РФ. Аналитики считают это целесообразным, хотя запрет и невыгоден производителям сообщает газета «Известия».

Эксперты не исключают, что цены на гречку вырастут в случае отмены ограничений. Если этого не произойдет, в этом году взрывного роста цен на гречку уже не будет, отмечает издание.

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