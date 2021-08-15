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Россиянам назвали способы уберечь дачу от грабителей
Общество
Россиянам назвали способы уберечь дачу от грабителей
pixabay.com  /  bohed

Москва, 15 августа. Осенью число налетов воров на загородные дома традиционно вырастет, поскольку хозяева участков вернутся в города. Эксперты рассказали, как защитить жилье от злоумышленников.

Если речь идет о многоквартирном доме или здании с несколькими этажами, то стоит установить решетки, надежные окна и рольставни, передают «Известия» со слов специалистов по безопасности. Не следует полагаться на мнимую безопасность из-за забора, лучше установить уличные камеры наблюдения, которые уведомят владельца о движении на территории или же специальные уличные датчики.

Немаловажно поставить надежную дверь с несколькими сложными замками. Также не следует соблазнять воров: ценные вещи, находящиеся на участке, лучше убирать в гараж во время отсутствия. Заодно можно защитить и автомобиль: журналисты Федерального агентства новостей недавно рассказали, как подобрать автосигнализацию.

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дача воры загородный дом
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