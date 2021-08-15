Специалисты из России создали алгоритм поиска идеальной работы

Москва, 15 августа. Российские разработчики создали платформу, которая позволяет найти идеальную работу.

Проект основывается на анализе информации рынка труда и характеристиках. В результате полученных данных, алгоритм предлагает оптимальное направление. Соответствующей информацией поделились «Известия».

Создатели проекта заявили, что их цель заключается в помощи людям найти работу, которая будет достойно оплачиваться и принесет моральное удовлетворение. Специалисты при этом предположили, что в реальности не получится найти вариант, совпадающий с идеалом. Эксперты из-за этого советуют потратить время на изучение присутствующих вакансий.

Недавно российские ученые создали чип, который диагностирует состояние окружающий среды и контролирует содержание выбросов в атмосфере. Сейчас специалисты определяют загрязненность при помощи дорогостоящего газоаналитического оборудования.