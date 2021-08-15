Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 00:30
00:29
Общество
Great Wall презентовал новый пикап Poer
00:24
Общество
Хакеры атакуют россиян в мобильных играх
00:22
Экономика
Запрет экспорта гречки могут продлить в России
00:21
Общество
Россиянам назвали способы уберечь дачу от грабителей
00:16
Общество
Специалисты из России создали алгоритм поиска идеальной работы
00:12
Экономика
Российские банки столкнулись с нехваткой монет в регионах
00:05
Происшествия
Знаменитый российский пилот Кузнецов погиб при крушении Бе-200 в Турции
00:00
Политика
Более 5 тыс. военных обеспечат эвакуацию американских дипломатов из Афганистана
00:00
Общество
Украинцы рассказали, почему стали реже ездить на заработки в Крым
23:55
Политика
Депутат Рады Николаенко назвал причины визита Меркель на Украину
Все новости

Специалисты из России создали алгоритм поиска идеальной работы
Общество
Специалисты из России создали алгоритм поиска идеальной работы
pixabay.com

Москва, 15 августа. Российские разработчики создали платформу, которая позволяет найти идеальную работу.

Проект основывается на анализе информации рынка труда и характеристиках. В результате полученных данных, алгоритм предлагает оптимальное направление. Соответствующей информацией поделились «Известия».

Создатели проекта заявили, что их цель заключается в помощи людям найти работу, которая будет достойно оплачиваться и принесет моральное удовлетворение. Специалисты при этом предположили, что в реальности не получится найти вариант, совпадающий с идеалом. Эксперты из-за этого советуют потратить время на изучение присутствующих вакансий.

Недавно российские ученые создали чип, который диагностирует состояние окружающий среды и контролирует содержание выбросов в атмосфере. Сейчас специалисты определяют загрязненность при помощи дорогостоящего газоаналитического оборудования.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Специалисты из России создали алгоритм поиска идеальной работы
работа платформа алгоритм
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru