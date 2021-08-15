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Российские банки столкнулись с нехваткой монет в регионах
Экономика
Российские банки столкнулись с нехваткой монет в регионах
pxhere.com  /  CC0

Москва, 15 августа. Опрос Ассоциации банков России выявил, что пятая часть банков испытывает сложности с обеспечением монетами регионов.

Всего 21,6% банков заявили, что столкнулись с этой проблемой, еще 78% респондентов отметили, что ситуацию с наличными средствами усугубит дальнейшее закрытие РКЦ (расчетно-кассовых центров) в ближайшие три года, сообщают «Известия». Оно может спровоцировать рост затрат на инкассацию и хранение физических денег, медленную доставку наличных денег клиентам, нарушения принципов конкуренции между крупными и небольшими организациями.

При этом ЦБ заявил, что жалоб на эту тему не поступало. Также специалисты сообщили, что на 0,04 процентных пункта замедлилась годовая инфляция за июль.

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