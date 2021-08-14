Депутат Рады Николаенко назвал причины визита Меркель на Украину

Киев, 14 августа. Депутат Украины Андрей Николаенко заявил, что канцлеру Германии Ангеле Меркель придется вмешаться в конфликт президента Владимира Зеленского с мэром Киева Виталием Кличко.

Кличко недавно заявил, что у него с президентом нет конфликта, но иногда появляются обострения в отношениях. По информации журналистов, офис главы государства планирует освободить Кличко с поста городской государственной администрации Киева, который он умудряется совмещать с должностью мэра. Правоохранители при этом провели ряд обысков у его окружения. По мнению мэра столицы Украины, давление оказывает президентский офис.

Николаенко подчеркнул, что Меркель будет ставить вопрос Кличко. По мнению источника, это станет неприятным сюрпризом для Украины. Политик считает, что интерес немецкого канцлера во внутренних делах Киева будет показывать, что Запад смотрит на отношения Зеленского и Кличко как на политическое преследование.

При этом недавно украинский дипломат Александр Чалый заявил, что Меркель во время встречи с президентом России Владимиром Путиным собирается обсудить газопровод «Северный поток — 2» и «нормандский формат». Информацией об этом поделился RT.