Знаменитый российский пилот Кузнецов погиб при крушении Бе-200 в Турции

Москва, 15 августа. Жертвой катастрофы с самолетом Бе-200 в Турции стал легендарный российский пилот Евгений Кузнецов.

Кузнецов был главным испытателем модели самолета-амфибии Бе-200. Последнее время пилот служил в Ейске в центре боевого применения и переучивания летного состава.

Расследование причин крушения российского самолета Бе-200 началось в Турции. Специалисты проведут техническую экспертизу. В результате крушения самолета-амфибии, который был задействован для тушения лесных пожаров в Турции, погибли все восемь членов экипажа, среди которых было пять россиян.