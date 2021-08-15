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Знаменитый российский пилот Кузнецов погиб при крушении Бе-200 в Турции
Происшествия
Знаменитый российский пилот Кузнецов погиб при крушении Бе-200 в Турции
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 15 августа. Жертвой катастрофы с самолетом Бе-200 в Турции стал легендарный российский пилот Евгений Кузнецов.

Кузнецов был главным испытателем модели самолета-амфибии Бе-200. Последнее время пилот служил в Ейске в центре боевого применения и переучивания летного состава.

Расследование причин крушения российского самолета Бе-200 началось в Турции. Специалисты проведут техническую экспертизу. В результате крушения самолета-амфибии, который был задействован для тушения лесных пожаров в Турции, погибли все восемь членов экипажа, среди которых было пять россиян.

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турция пилот бе-200
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