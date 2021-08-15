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Более 5 тыс. военных обеспечат эвакуацию американских дипломатов из Афганистана
Политика
Более 5 тыс. военных обеспечат эвакуацию американских дипломатов из Афганистана
army.mil  /  US Army

Вашингтон, 15 августа. Президент США Джозеф Байден сообщил о развертывании пяти тысяч военных в Афганистане для обеспечения безопасной эвакуации дипломатических работников США.

Пресс-служба Белого дома приводит заявление Байдена. В сообщении говорится, что меры были санкционированы на основе рекомендаций дипломатических, военных и разведывательных команд в связи с риском продвижения «Талибана»1 (экстремистская организация, запрещена в России).

Около пяти тысяч американских военнослужащих будут развернуты для обеспечения упорядоченного и безопасного вывода персонала США и партнеров, в том числе помогавших военным афганцам. Байден отметил, что американская сторона заявила представителям «Талибана» в Дохе, что в случае угрожающих действий военные США дадут ответ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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