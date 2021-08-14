Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 227

Порт-о-Пренс, 14 августа. Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Гаити. Жертвами бедствия стали 227 человек.

Информацию об этом сообщило Управление гражданской обороны Гаити. Эпицентр землетрясения находился в 125 км к западу от столицы Порт-о-Пренс. Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Там были разрушены медицинские учреждения.

При землетрясении погиб бывший сенатор Гаити Габриэль Фортюне. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил в стране режим чрезвычайного положения на месяц, передает RT.