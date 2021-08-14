Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 23:00
22:54
Происшествия
Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 227
22:39
Происшествия
Расследование причин крушения Бе-200 началось в Турции
22:34
Шоу-бизнес
Арзамасова родила первенца в браке с Авербухом
22:30
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже возросло до 26
22:24
Общество
Россияне не обращались в посольство России в Венесуэле после землетрясения
22:05
Происшествия
Двое человек погибли при попытке переплыть водоем в Нижегородской области
22:00
Политика
Польша становится «государством-изгоем» и для Европы, и для США
21:44
Шоу-бизнес
Решетова решила отправить сына Тимати за границу
21:42
Шоу-бизнес
Лариса Долина впечатлила поклонников новым роскошным образом
21:41
Шоу-бизнес
Алана Мамаева объяснила, почему не готова вернуться к бывшему мужу
Все новости

Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 227
Происшествия
Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 227
flickr.com  /  Daniel Bowen

Порт-о-Пренс, 14 августа. Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Гаити. Жертвами бедствия стали 227 человек.

Информацию об этом сообщило Управление гражданской обороны Гаити. Эпицентр землетрясения находился в 125 км к западу от столицы Порт-о-Пренс. Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Там были разрушены медицинские учреждения.

При землетрясении погиб бывший сенатор Гаити Габриэль Фортюне. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил в стране режим чрезвычайного положения на месяц, передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 227
жертвы землетрясение гаити
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru