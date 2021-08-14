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Расследование причин крушения Бе-200 началось в Турции

  /   Обновлено: 14 августа 2021 22:39
Происшествия
Расследование причин крушения Бе-200 началось в Турции
Global Look Press  /  Anton Kavashkin/Russian Look

Анкара, 14 августа. В Турции начали расследование причин крушения самолета Бе-200, назначена техническая экспертиза, сообщает глава минсельхоза республики Бекир Пакдемирли.

Пожарный самолет Бе-200 с пятью российскими военными и тремя турецкими гражданами на борту разбился сегодня на территории Турции. Никто не выжил. Проводится процедура опознания тел погибших.

Минобороны России направило комиссию к месту трагедии. Специалисты должны выяснить причины произошедшего. На место аварии турецкое военное ведомство направило спасательно-поисковые экипажи.

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турция крушение бе-200
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