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Арзамасова родила первенца в браке с Авербухом
Шоу-бизнес
Арзамасова родила первенца в браке с Авербухом
Федеральное агентство новостей  /  Anatoly Lomohov/Global Look Press

Москва, 14 августа. Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова родила от фигуриста Ильи Авербуха.

Ставшая матерью актриса уже выложила в Instagram фото в обнимку с новорожденным ребенком и счастливым мужем.

«Счастье… А. А», — прокомментировала снимок Арзамасова.

Подписчики бурно поздравили девушку в комментариях и пожелали ребенку и красивой супружеской паре счастья и долгих лет жизни. Совсем недавно актриса вспомнила, как ее семья восприняла новость о романе с 47-летним фигуристом. По ее словам, понадобилось время, чтобы доказать родным, что у пары серьезные намерения относительно друг друга: будущие супруги познакомились, когда Елизавете было всего 15 лет.

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ребенок младенец роды
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