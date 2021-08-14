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Россияне не обращались в посольство России в Венесуэле после землетрясения
Общество
Россияне не обращались в посольство России в Венесуэле после землетрясения
pixabay.com  /  DavidRockDesign

Каракас, 14 августа. Российское посольство в Венесуэле не получало обращений от находящихся в Гаити россиян после субботнего землетрясения.

Посольство также работает в Республике Гаити и Доминиканской Республике. При этом посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров подчеркнул, что дипломаты находятся на связи и в постоянном контакте с властями страны.

Известно, что катаклизм повлек за собой жертвы, однако точных сведений о пострадавших пока что нет. Так, неизвестно, есть ли в их числе российские граждане. Согласно предварительным данным, после землетрясения магнитудой 7,2 всего в 40 км от коммуны Ле-Ке погибнуть могли 29 человек.

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