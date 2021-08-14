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Двое человек погибли при попытке переплыть водоем в Нижегородской области
Происшествия
Двое человек погибли при попытке переплыть водоем в Нижегородской области
пресс-служба  /  СУ СК России по Новосибирской области

Нижний Новгород, 14 августа. Два человека погибли при попытке переплыть пруд на болотоходе в Нижегородской области. Происшествие произошло около населенного пункта Рябиновка в Большеболдинском районе.

Информацию об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области. При попытке переплыть водоем, транспортное средство перевернулось и в воде оказалось четыре человека. Двоим удалось самостоятельно выбраться из пруда.

Еще два человека погибли, пытаясь выбраться. Очевидцы помогли достать их тела из воды. Все причины происшествия устанавливаются.

Недавно, благодаря новой специальной системе мониторинга, дрон впервые спас тонущего человека из воды в Анапе, передает RT.

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водоем жертва болотоход
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