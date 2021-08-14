Решетова решила отправить сына Тимати за границу

Москва, 14 августа. Модель и ведущая Анастасия Решетова рассказала, каким видит будущее своего полуторагодовалого сына Ратмира, которого родила от популярного рэп-исполнителя Тимати.

Ведущая шоу «Ты топ-модель на ТНТ» раскрыла новые детали своей жизни и воспитания единственного ребенка. Модель призналась, что не хочет, чтобы Ратмир получал образование в России, и планирует отправить его на обучение за границу. При этом она добавила, что все подобные вопросы она обсуждает с отцом ребенка.

«У меня есть четкое представление об этом. Высшее образование, скорее всего, будет не в России. Ну, и самое главное — это согласовать с папой ребенка», — рассказала 25-летняя Решетова своим поклонникам в соцсети.

Многие поклонники поддержали решение модели обучать ребенка вне России, но большинство возмутились подобным решением. Фолловеры звезды не понимают, чем плоха страна, в которой модель зарабатывает, для того чтобы давать знания ее ребенку.

Некоторое время назад в Сети появилась новая информация о любовных похождениях 25-летней модели. Долгое время поклонники считали, что она встречается с богатым бизнесменом из ОАЭ. Позже удалось узнать и его имя, преданные фанаты бывшей девушки Тимати выяснили, что она строит отношения с арабским миллиардером Хассаном Джамилем, который в прошлом году расстался с певицей Рианной. Анастасия Решетова иронично прокомментировала это заявление.