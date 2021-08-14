Лариса Долина впечатлила поклонников новым роскошным образом

Москва, 14 августа. Российская певица Лариса Долина поразила фанатов, опубликовав фото в новом образе. Кроме того, знаменитость продемонстрировала поэтический талант в комментарии к посту.

Кадр появился в официальном Instagram-аккаунте исполнительницы. На фото артистка запечатлена в бледно-розовом платье. Шею знаменитости украшает роскошное колье. Она лежит, томно глядя в кадр, на красиво разложенной ткани. Под фото Долина поделилась собственным вольным переводом песни зарубежной артистки Anastasia Made For Loving You.

«Белый флаг. Сдавайся! Хочешь ты меня одну, сдавайся», — такими строками певица завершила стихотворение.

Пользователи Сети принялись комментировать образ любимой исполнительницы. Многие отметили, что Долина очень молодо выглядит.

«Какая вы тут роскошница шикарная, не могу»; «Невероятный образ, это чудесно», — поделились мнением комментаторы.

Недавно Долина показала поклонникам другой редкий кадр. На нем он запечатлена с юмористкой Кларой Новиковой и актрисой Олесей Железняк. Фото произвело фурор в Сети.