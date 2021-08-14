Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 22:59
22:54
Происшествия
Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 227
22:39
Происшествия
Расследование причин крушения Бе-200 началось в Турции
22:34
Шоу-бизнес
Арзамасова родила первенца в браке с Авербухом
22:30
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже возросло до 26
22:24
Общество
Россияне не обращались в посольство России в Венесуэле после землетрясения
22:05
Происшествия
Двое человек погибли при попытке переплыть водоем в Нижегородской области
22:00
Политика
Польша становится «государством-изгоем» и для Европы, и для США
21:44
Шоу-бизнес
Решетова решила отправить сына Тимати за границу
21:42
Шоу-бизнес
Лариса Долина впечатлила поклонников новым роскошным образом
21:41
Шоу-бизнес
Алана Мамаева объяснила, почему не готова вернуться к бывшему мужу
Все новости

Алана Мамаева объяснила, почему не готова вернуться к бывшему мужу
Шоу-бизнес
Алана Мамаева объяснила, почему не готова вернуться к бывшему мужу
Prt Scr premier.one

Москва, 14 августа. Модель Алана Мамаева отреагировала на слухи о воссоединении с экс-супругом Александром Липовым. Экс-жена футболиста Павла Мамаева раскрыла, что связывает ее с первым мужем.

Алана Мамаева не готова к примирению с бывшим мужем, футболистом Павлом Мамаевым после громкого развода. Звезда так и не смогла оставить обиды и обрушила на экс-супруга обвинения в эфире сервиса Premier. При этом модели удалось сохранить теплые отношения с первым мужем Александром Липовым — именно это заставило фанатов предположить, что звезда может воссоединиться с бывшим избранником после ухода от футболиста. Однако Мамаева жестко пресекла домыслы поклонников и объяснила, почему не вернется к экс-супругу.

«Я не буду вместе с Сашей, потому что он мне как родственник», — объяснила Мамаева.

По словам модели, именно Липов оказал ей поддержку после развода с Мамаевым. Кроме того, первый муж Мамаевой активно участвует в воспитании общего ребенка. Тем не менее модель подчеркнула: их семью не восстановить.

После развода с футболистом Мамаева решительно настроена восстановить справедливость и добиться от спортсмена денег на содержание ребенка. Заявления модели рассмешили блогера Лену Миро. Она выпустила пост, в котором раскритиковала попытки звезды «выклянчить» финансы у Павла Мамаева.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Алана Мамаева объяснила, почему не готова вернуться к бывшему мужу
мамаева звезды липов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru