Алана Мамаева объяснила, почему не готова вернуться к бывшему мужу

Москва, 14 августа. Модель Алана Мамаева отреагировала на слухи о воссоединении с экс-супругом Александром Липовым. Экс-жена футболиста Павла Мамаева раскрыла, что связывает ее с первым мужем.

Алана Мамаева не готова к примирению с бывшим мужем, футболистом Павлом Мамаевым после громкого развода. Звезда так и не смогла оставить обиды и обрушила на экс-супруга обвинения в эфире сервиса Premier. При этом модели удалось сохранить теплые отношения с первым мужем Александром Липовым — именно это заставило фанатов предположить, что звезда может воссоединиться с бывшим избранником после ухода от футболиста. Однако Мамаева жестко пресекла домыслы поклонников и объяснила, почему не вернется к экс-супругу.

«Я не буду вместе с Сашей, потому что он мне как родственник», — объяснила Мамаева.

По словам модели, именно Липов оказал ей поддержку после развода с Мамаевым. Кроме того, первый муж Мамаевой активно участвует в воспитании общего ребенка. Тем не менее модель подчеркнула: их семью не восстановить.

После развода с футболистом Мамаева решительно настроена восстановить справедливость и добиться от спортсмена денег на содержание ребенка. Заявления модели рассмешили блогера Лену Миро. Она выпустила пост, в котором раскритиковала попытки звезды «выклянчить» финансы у Павла Мамаева.