«Это Белинда»: Белла Хадид представила свое «нервное» альтер-эго

Лос-Анджелес, 14 августа. Американская супермодель Белла Хадид призналась, что иногда стесняется своего тела. 24-летняя манекенщица рассказала о своем самом провальном выходе на ковровую дорожку.

Звезда призналась, что самым нервным за всю ее карьеру стал выход в свет в шикарном красном платье от Alexandre Vauthier Couture с огромным вырезом от бедра до самой талии и открытой спиной. В нем модель появилась на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля в 2016 году, тогда ей было 19 лет.

«Я нервничала в этом платье. Я выглядела очень сексуально… И я еще нервничала из-за фотоаппаратов, нервничала из-за большого количества макияжа и нервничала из-за этих вырезов», — призналась звезда в интервью изданию Vogue.

Она призналась, что даже спустя годы она все еще чувствует неловкость от того выхода. В беседе с журналистами она пошутила, что в тот момент родилось ее альтер-эго.

«Это мое альтер-эго, это Белинда. Я просто полная противоположность ей», — шутливо отметила Белла Хадид.

Спустя годы звезда заметно приобрела уверенности. В этом году она восхитила публику в Каннах смелым образом от Schiaparelli Haute Couture. Грудь звезды в наряде прикрывалась лишь золотым ожерельем, выполненном в форме человеческих легких.

Во время поездки на кинофестиваль артистка отлично провела время в компании друзей и возлюбленного Марка Калмана. В перерывах между фуршетами и съемками пара миловалась на яхте.