Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 22:58
22:54
Происшествия
Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 227
22:39
Происшествия
Расследование причин крушения Бе-200 началось в Турции
22:34
Шоу-бизнес
Арзамасова родила первенца в браке с Авербухом
22:30
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже возросло до 26
22:24
Общество
Россияне не обращались в посольство России в Венесуэле после землетрясения
22:05
Происшествия
Двое человек погибли при попытке переплыть водоем в Нижегородской области
22:00
Политика
Польша становится «государством-изгоем» и для Европы, и для США
21:44
Шоу-бизнес
Решетова решила отправить сына Тимати за границу
21:42
Шоу-бизнес
Лариса Долина впечатлила поклонников новым роскошным образом
21:41
Шоу-бизнес
Алана Мамаева объяснила, почему не готова вернуться к бывшему мужу
Все новости

«Это Белинда»: Белла Хадид представила свое «нервное» альтер-эго
Шоу-бизнес
«Это Белинда»: Белла Хадид представила свое «нервное» альтер-эго
instagram.com  /  @bellahadid

Лос-Анджелес, 14 августа. Американская супермодель Белла Хадид призналась, что иногда стесняется своего тела. 24-летняя манекенщица рассказала о своем самом провальном выходе на ковровую дорожку.

Звезда призналась, что самым нервным за всю ее карьеру стал выход в свет в шикарном красном платье от Alexandre Vauthier Couture с огромным вырезом от бедра до самой талии и открытой спиной. В нем модель появилась на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля в 2016 году, тогда ей было 19 лет.

«Я нервничала в этом платье. Я выглядела очень сексуально… И я еще нервничала из-за фотоаппаратов, нервничала из-за большого количества макияжа и нервничала из-за этих вырезов», — призналась звезда в интервью изданию Vogue.

Она призналась, что даже спустя годы она все еще чувствует неловкость от того выхода. В беседе с журналистами она пошутила, что в тот момент родилось ее альтер-эго.

«Это мое альтер-эго, это Белинда. Я просто полная противоположность ей», — шутливо отметила Белла Хадид.

Спустя годы звезда заметно приобрела уверенности. В этом году она восхитила публику в Каннах смелым образом от Schiaparelli Haute Couture. Грудь звезды в наряде прикрывалась лишь золотым ожерельем, выполненном в форме человеческих легких.

Во время поездки на кинофестиваль артистка отлично провела время в компании друзей и возлюбленного Марка Калмана. В перерывах между фуршетами и съемками пара миловалась на яхте.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / «Это Белинда»: Белла Хадид представила свое «нервное» альтер-эго
канны фестиваль платье хадид
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru