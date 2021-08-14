Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 22:58
22:54
Происшествия
Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 227
22:39
Происшествия
Расследование причин крушения Бе-200 началось в Турции
22:34
Шоу-бизнес
Арзамасова родила первенца в браке с Авербухом
22:30
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже возросло до 26
22:24
Общество
Россияне не обращались в посольство России в Венесуэле после землетрясения
22:05
Происшествия
Двое человек погибли при попытке переплыть водоем в Нижегородской области
22:00
Политика
Польша становится «государством-изгоем» и для Европы, и для США
21:44
Шоу-бизнес
Решетова решила отправить сына Тимати за границу
21:42
Шоу-бизнес
Лариса Долина впечатлила поклонников новым роскошным образом
21:41
Шоу-бизнес
Алана Мамаева объяснила, почему не готова вернуться к бывшему мужу
Все новости

Первая леди ЦАР напомнила женщинам о важности совместной работы для развития страны
ЦАР
Первая леди ЦАР напомнила женщинам о важности совместной работы для развития страны
wikipedia.org  /  hdptcar / CC BY 2.0

Банги, 14 августа. Первая леди Центральноафриканской Республики Тина Маргарита Туадера посетила шестой съезд женского министерства церкви Адвентистов седьмого дня.

Темой очередного собрания стала важность вклада представительниц прекрасного пола в развитие страны.

«Женщина может быть лидером. Мы ценны, и мы можем помочь мужчинам в решении текущих задач. Нам следует помогать нашим мужьям, отцам, братьям в работе над проблемами, которые лежат перед ними», — заявила жена президента ЦАР.

С приходом к власти Фостен-Арканжа Туадера положение женщин в стране значительно улучшилось. Ранее Конституционный суд республики утвердил назначение центральноафриканок в ряды депутатов Национальной ассамблеи.

Кроме того, на ключевых должностях сидят две женщины: глава министерства обороны Мари-Ноэль Кояра и руководитель МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон.

Также премьер Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра выступил за защиту прав центральноафриканок. Он отметил, что со случаями гендерного насилия необходимо бороться.

Вернуться назад

Все новости / ЦАР / Первая леди ЦАР напомнила женщинам о важности совместной работы для развития страны
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru