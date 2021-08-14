Первая леди ЦАР напомнила женщинам о важности совместной работы для развития страны

Банги, 14 августа. Первая леди Центральноафриканской Республики Тина Маргарита Туадера посетила шестой съезд женского министерства церкви Адвентистов седьмого дня.

Темой очередного собрания стала важность вклада представительниц прекрасного пола в развитие страны.

«Женщина может быть лидером. Мы ценны, и мы можем помочь мужчинам в решении текущих задач. Нам следует помогать нашим мужьям, отцам, братьям в работе над проблемами, которые лежат перед ними», — заявила жена президента ЦАР.

С приходом к власти Фостен-Арканжа Туадера положение женщин в стране значительно улучшилось. Ранее Конституционный суд республики утвердил назначение центральноафриканок в ряды депутатов Национальной ассамблеи.

Кроме того, на ключевых должностях сидят две женщины: глава министерства обороны Мари-Ноэль Кояра и руководитель МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон.

Также премьер Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра выступил за защиту прав центральноафриканок. Он отметил, что со случаями гендерного насилия необходимо бороться.